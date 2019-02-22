القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الجمعة 2019.2.22 11:09 مساء بتوقيت أبوظبي 62 قراءة

0 تعليق العين الإخبارية قيادي بالمؤتمر السوداني الحاكم لـ"العين الإخبارية": سنواصل مشوارنا السياسي بقوة ولن ننهار بتنحي البشير

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالمؤتمر السوداني الحاكم لـ"العين الإخبارية": سنواصل مشوارنا السياسي بقوة ولن ننهار... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.