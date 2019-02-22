الان تتابع أبناء حجور يدحرون الحوثيين ويلقنون عناصر المليشيا درسا قاسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

واصلت قبائل حجور بمحافظة حجة اليمنية، تحقيق الانتصارات الكبيرة على ميليشيا الحوثي، وتكبيد الانقلابيين خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

وحسب وسائل إعلام يمنية، تمكنت القبائل من دحر الميليشيات خلال 9 ساعات فقط، بدءًا من الرابعة مساء الثلاثاء حتى الثامنة صباح الأربعاء، بعد أن تصدوا للهجوم الحوثي المتزامن من 3 اتجاهات على مديرية كشر.

ونجح أبناء حجور في اقتناص 19 سلاحًا من عناصر الميليشيا وسط محاولات لاستعادتها، كما شنوا 5 هجمات على مواقع الحوثي من جهتين، وتمكنوا من طرد الانقلابيين بعد السيطرة على عدة مواقع كانت تخضع لسيطرة الحوثي.