أخبار السودان.. قيادي سوداني: يجب أن يكون البشر رئيسا قوميا قبل فترة الانتخابات

قال قيادي في الحزب السوداني الحاكم إن الفترة التي تسبق الانتخابات تستدعي أن يكون فيها البشير رئيسا قوميا للجميع.

وأفادت مصادر سودانية إعلان حال الطورائ في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات والبشير رئيسا انتقاليا.

وأشارت المصادر بأن الرئيس البشير سيتخلى عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم.

فيما أوضح مدير جهاز الأمن والمخابرات بأن الرئيس البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور، كما سيتم حل الحكومتين المركزية والولايات.

أفادت مصادر سوانية أن الرئيس السواداني عمر البشير تخلى عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم .

وأوضح مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني - بحسب المصادر وفقا لقناة العربية - فرض حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات وتخليه عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم وانه سيكون رئيسا انتقاليا لجمهورية السودان.

وبحسب التلفزيون السوداني فإن الرئيس السوداني عمر البشير سيلقي خطاباً بعد قليل.

وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني إن الرئيس البشير سيحل الحكومتين المركزية والولايات و سيوقف إجراءات تعديل الدستور.

وأكد مدير جهاز الأمن والمخابرات على الالتزام بمحاربة الفساد في السودان.