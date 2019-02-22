شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: أمريكا تترك نحو 400 جندي في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم (الجمعة) إن الولايات المتحدة ستترك في المجمل 400 جندي في سورية على أن يتم تقسيمهم على منطقة آمنة يجري التفاوض عليها في شمال شرق البلاد، وقاعدة للجيش الأمريكي في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن.

وأضاف المسؤول للصحفيين أن المئتين في شمال شرق سورية سيكونون في إطار التزام بنحو 800 إلى 1500 جندي من الحلفاء الأوربيين لإقامة المنطقة الآمنة ومراقبتها.