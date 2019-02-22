شكرا لقرائتكم خبر عن منسق أممي يفضح الحوثيين: يتلاعبون بالحقائق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

فضح منسق فريق الخبراء في مجلس الأمن حول اليمن، أحمد حنيش، مليشيا الحوثيين، مؤكدا أنها مارست ضغوطا كبيرة لمنع وصول المواد الإغاثية، واتهم في تصريحات لـ«العربية» اليوم (الجمعة)، الحوثيين بالمتاجرة بتلك المواد.

وقال حنيش إن الحوثيين يدّعون وقوع مجازر بحق الأطفال بغارات للتحالف، لكنهم منعوا الفريق الأممي من الدخول للتحقيق، ما يفقدهم المصداقية. وكشف تلاعب الحوثيين بمشاهد ما قيل إنها غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن على مدرسة للأطفال، لافتاً إلى أن الحوثيين منعوا فريق التحقيق الأممي من الوصول إلى منطقة ضحيان، حيث قيل إن الغارة وقعت.

وتحدث عن تناقضات كبيرة في رواياتهم حول ضحايا غارات التحالف.