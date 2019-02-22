مسؤول أميركي: إبقاء نحو 200 جندي في قاعدة التنف في سوريا

أعلن مسؤول بالإدارة الأميركية أن "الولايات المتحدة الأميركية تبقي على نحو 200 جندي في قاعدة التنف في سوريا، بالإضافة إلى قوة لحفظ السلام من 200 جندي في شمال شرق سوريا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول أن "القوات الأميركية في شمال شرق سوريا ستكون جزءا من مجموعة تتراوح بين 800 و1500 جندي من دول أوروبية حليفة".

وأشار إلى أن "المحادثات مستمرة بين أميركا والحلفاء الأوروبيين حول القوات التي سيلتزمون بوجودها في "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا".