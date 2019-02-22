افتتحت إسرائيل أوّل سفارة لها في رواندا، وعرضت على هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، المساعدة في مجالات الصحة والتربية والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات، بما في ذلك الأمن الإلكتروني.
وأكّد السفير الإسرائيلي الجديد إلى رواندا رون آدم، بعد لقاء مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، أنّ "هذا البلد لديه الكثير من القواسم المشتركة مع إسرائي، ويشكّل مساحة للتعاون المشترك في مجالات عدّة".
وكانت إسرائيل قد طرحت سابقًا إمكانية ترحيل لاجئين إلى رواندا، في اقتراح دانته بشدّة منظمات حقوقية. ولطالما نفت كيغالي إبرام هكذا اتّفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح أول سفارة لإسرائيل في رواندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.