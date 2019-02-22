الجسر: جرى رد الطعن بنيابة جمالي من ثم عاد أحد الموقعين وتراجع عن قراره

أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب سمير الجسر، في موضوع الطعون الإنتخابية، أنّ "الطعن يُعطى أوّلا لقاضيَين في المجلس الدستوري، فيدرسانه ويضعان تقريرهما، وبناءً عليه تتمّ المناقشة"، لافتًا إلى أنّ "التقرير الّذي وقّعاه يطلب ردّ الطعن بنيابة النائبة المطعون بنيابتها ديما جمالي لأنّ لا أسباب له، لكن المؤسف أنّ أحد الموقّعَين عاد عن توقيعه".

وبيّن في تصريح تلفزيوني، "الأكثرية بنت قرارها على اعتبار أنّ لا لائحة شطب ولا محضر فرز"، مركّزًا على أنّ "بالنسبة للائحة الشطب، أكّدت رئيس اللجنة أنّ هناك لائحة شطب، لكنّ هذا التأكيد أُهمل في القرار ولم يورده القضاة. أمّا بالنسبة إلى عملية الفرز، فلم يعترض أحد على الفرز خلال العملية الإنتخابية، أي لا يوجد شكّ حول الفرز خلال العملية".