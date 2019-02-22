لفتت مصادر "التيار الوطني الحر" لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن يتحدّث خلال جلسة مجلس الوزراء أمس عن العلاقات اللبنانية السورية، بل كان كلامه حصرًا عن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم".
وشدّدت على أنّ "المصلحة العليا للبنان هي الأساس مهما كانت السبل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التيار للـLBCI: عون لم يتحدث أمس عن العلاقة مع سوريا ومصلحة لبنان العليا هي الأساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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