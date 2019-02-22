مصادر التيار للـLBCI: عون لم يتحدث أمس عن العلاقة مع سوريا ومصلحة لبنان العليا هي الأساس

لفتت مصادر "التيار الوطني الحر" لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن يتحدّث خلال جلسة مجلس الوزراء أمس عن العلاقات اللبنانية السورية، بل كان كلامه حصرًا عن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم".

وشدّدت على أنّ "المصلحة العليا للبنان هي الأساس مهما كانت السبل".