الرئيس الروماني يصل شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس وحرمه، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش القمة المقرر عقدها هناك بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وكان موقع "مايتكس" الإخباري الروماني، نقل عن رئاسة الجمهورية الرومانية إعلانها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد قمة ثنائية مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، على هامش القمة المقرر عقدها في شرم الشيخ، موضحا أن الزعيمين يناقشان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المجال الاقتصادي.

وأضاف الموقع أن لقاء الرئيس السيسي ويوهانيس يشكل فرصة جيدة لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، في ضوء رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.