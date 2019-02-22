استشهاد طفل وإصابة العشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهد طفل فلسطيني وأصيب عشرات المتظاهرين بالرصاص والاختناق، اليوم الجمعة، أثناء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة.

وأعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان "استشهد الطفل يوسف سعيد حسين الداية (14 عاماً) إثر إصابته برصاصة في صدره أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة وهو من سكان حي الزيتون شرق مدينة غزة".

وأوضح أنه "أصيب 30 شخصاً أيضاً برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة الـ48 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".

وإضافة إلى ذلك، أصيب عشرات المتظاهرين بحالات إغماء لاستنشاقهم الغاز المسيل للدموع "وعولج غالبيتهم في المكان ميدانياً".

وشارك آلاف الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات.

واندلعت المواجهات ضمن الجمعة رقم 48 من مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي واستشهد فيها نحو 260 فلسطينياً وأصيب أكثر من 26 ألف آخرين بالرصاص والاختناق.

وتطالب احتجاجات مسيرات العودة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.