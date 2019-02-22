جريفيث: الحديدة مركز الثقل في النزاع اليمني

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أن الحديدة تمثل مركز الثقل في النزاع اليمني.
وأضاف جريفيث، في تصريحات لقناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة، أن على مدينة الحديدة أن تعود إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكل اليمنيين.
وأوضح أن إعادة الانتشار في الحديدة تشملانسحاب الميليشيات الحوثية من ميناءي رأس عيسى والصليف، مبينا أن "الجهات اليمنية تريد تطبيق الاتفاق، لكنّها تحتاج إلى مخطّط من لجنة المراقبة".
وأكد على أنه من المهم جدا النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى من
وشدّد جريفيث على "أنّنا إذا نجحنا بإعادة الانتشار في الحديدة يمكن الانتقال للمفاوضات التالية، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمّن إنهاء الانتشار المسلح في المدينة.
وقال جريفيث: "على الحديدة أن تعود إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكلّ اليمنيين".
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