إسرائيل تفتتح سفارة لها في رواندا

علم اسرائيل

وكالات

افتتحت إسرائيل، اليوم الجمعة، سفارة لها في رواندا وعرضت على حكومة هذه البلاد المساعدة في مجالات الصحة والتربية والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات، وخاصة الأمن الإلكتروني.

وأشار السفير الإسرائيلي الجديد لدى البلاد الواقعة في شرق إفريقيا، رون آدم، بعد لقائه الرئيس بول كاغامي في العاصمة كيجالي، إلى وجود كثير من القواسم

المشتركة بين الدولتين، ما يفتح مجالا للتعاون في مختلف المجالات.

وأعلنت شركة الطيران الرواندية أنها ستبدأ بتسيير رحلات مباشرة من وإلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب حتى نهاية العام الجاري.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام عام 2018 بإبرام إسرائيل

ورواندا اتفاقا مثيرا للجدل بشأن ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة من الدولة العبرية إلى البلد الإفريقي، ونفت كيغالي ذلك.

وتبذل تل أبيب جهودا حثيثة من أجل تطوير علاقاتها مع دول القارة السمراء وتوسيع حضورها الدبلوماسي هناك، وتقيم علاقات وثيقة مع أوغندا وكينيا.

وفي يناير الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشاد ذات الغالبية المسلمة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد انقطاع دام عقودا.