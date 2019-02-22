بعد شهرين من الاحتجاجات.. عمر البشير يعتزم اقالة الحكومة والرحيل من منصب الرئاسة

في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين السودانيين القرارات التي ينوي الرئيس السوداني، عمر البشير، اتخاذها لتهدئة الشارع بعد شهرين من التظاهرات، كشفت مصادر خاصة وجود حزمة من الإجراءات سيعلنها البشير بعد قليل.



ونقل موقع «عربي بوست»، عن مصادر خاصة، تدور ترجيحات حول نية الرئيس تعيين وزير الدفاع السوداني عوض ابن عوف في منصب نائب الرئيس، وإقالة حكومة معتز موسى، وتكليف صلاح قوش، مدير المخابرات، تشكيل حكومة جديدة، وتعيين أسامة مختار مديراً لجهاز المخابرات العامة.



وقال المصادر: إن الرئيس السوداني كان قد أبلغ المقربين منه، منذ أيام قليلة، نيته صرف النظر عن تعديل الدستور للسماح بزيادة عدد فترات الرئاسة، من أجل تمديد فترة حكمه، وإنه ينوي اختيار خليفة له من القوات المسلحة. بعض قيادات الحزب الحاكم تتفهم هذه الخيارات في ظل الأجواء المشتعلة الحالية، لكن الشخص الذي يرغب فيه الرئيس البشير نائباً له «متردد في قبول المنصب حتى الآن، ويُفترض أن يكون قد حسم قراره قبل اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم المقرر الجمعة 22 فبراير/شباط 2019″، حسب المصدر.



وكانت وسائل إعلام سودانية تحدثت عن احتمال إعلان الرئيس السوداني، مساء الجمعة، عقب خطاب رئاسي، عن سلسلة من القرارات تتعلق بحل الحكومة وإعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة.

تأتي هذه القرارات المرتقبة، في ظل الحديث عن وجود مبادرة أمريكية تتضمن خروجاً آمناً في حال تنحي البشير عن السلطة.

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فقد أوفدت واشنطن مساعد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي عن القضايا الإفريقية سيريل سارتر، الذي قدم إلى السودان حاملاً مبادرة تتضمن التصور الأمريكي للحل في السودان.

