كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يلتقي كبير المفاوضين الصينيين في المحادثات التجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامبن الجمعة، في واشنطن المفاوض الصيني الرئيسي ليو هي، بعد أسبوع جديد من المفاوضات الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع الذي أطلقه ترامب لإجبار بكين على إصلاح ممارساتها التجارية.

وساعد خبر هذا اللقاء الذي سيجري عند الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض الذي يشكّل رمزاً للسلطة الأمريكية، على طمأنة مؤشرات البورصة في أوروبا وعلى محافظة البورصة في الولايات المتحدة على الارتفاع الذي افتتحت عليه.

والتقى المفاوضون الأمريكيون والصينيون الإثنين في العاصمة الأمريكية لجولة رابعة من المفاوضات انطلقت بدايةً على مستوى كبار الموظفين، قبل لقاء أخير الخميس، بين المفاوضين الرئيسيين، روبرت لايتهايزر من الجانب الأمريكي وليو هي من الجانب الصيني، بهدف إيجاد أرضية مشتركة.

والأسبوع الماضي، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ المفاوض الأمريكي لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، اللذين قادا المحادثات في بكين.

ويبقى أسبوع واحد قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب في الأول من مارس لتطبيق واشنطن الرسوم الجمركية الجديدة التي تبلغ نسبتها 25% على 200 مليار من السلع الصينية المستوردة، فيما كانت في الماضي 10%.

وكان ترامب قد أثار احتمال تمديد المهلة ومنح المفاوضين وقتاً إضافياً، إذا لاح "اتفاق فعلي" في الأفق.

وبالإضافة إلى عجز بقيمة 330 مليار دولار في الميزان التجاري بين البلدين، يتهم ترامب الصين بأنها تقوم بممارسات تجارية "غير منصفة" ويطالبها بإصلاحات هيكلية لوضع حدّ لتلك الممارسات.

وتطالب واشنطن خصوصاً بوقف فرض التبادل التكنولوجي، واحترام حقوق الملكية الفكرية، ووضع حد لقرصنة المعلومات ورفع العقبات غير الجمركية مثل الدعم المقدم للشركات.