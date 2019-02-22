كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهنيين السودانيين: نطالب بتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المظاهرات في السودان، مساء الجمعة، عن استمرار التظاهرات حتى تنحي الرئيس عمر البشير ونظامه.

وطالب بيان لتجمع المهنيين السودانيين بتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية، كخطوة أولى لإيقاف التظاهرات وإنهاء الأزمة.

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأشار قوش في تصريح مقتضب لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية، إنهم عازمون على محاربة الفساد، مؤكداً أن البشير سيكون رئيساً لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني عن رئيسٍ آخر.

وتناقلت وسائل إعلام سودانية معلومات حول قيام الرئيس السوداني عمر البشير بأنه سيخاطب اليوم الشارع السوداني ليعلن حالة الطوارئ. وبحسب مصادر فإن تشكيل الحكومة سيتم في وقتٍ لاحق.