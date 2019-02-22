كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سوري يكشف عن أسرار المعركة الأخيرة مع "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حنا صالح، الباحث السياسي، إننا بالمراحل الأخيرة من الحرب ضد تنظيم داعش، لافتًا إلى أن المعركة الأخيرة أخذت من الوقت الكثير باعتبار أن التنظيم أقام الأنفاق والاستعدادات واتخذ من المدنيين دروعًا بشرية.

وأضاف صالح خلال مداخلته مع الإعلامية سهام عبد القادر، بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن داعش تحاول الوصول إلى توافقات لكن كل السبل مغلقة أمامهم مع قوات سوريا الديموقراطية، مشيرًا إلى أن العناصر الإرهابية تتسل وسط المدنيين، حيث ضعفت قبضة الإرهابيين في سوريا.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن قوات داعش الإرهابية لازالوا يعتقدون أن دولتهم الإجرامية هي الأمل، موضحًا أنه لابد من عمل أمني واسع لضبط العناصر المختبئة من تنظيم داعش وسط المدنيين.

يذكر أن مصادر سورية قد أشارت إلى خروج عشرات الشاحنات التي تقل مدنيين من آخر معاقل تنظيم داعش في بلدة الباغوز شرق سوريا، ويأتي هذا بالتزامن مع استعداد قوات سوريا الديمقراطية لشن هجوم كبير على تنظيم داعش المتواجد في البلدة.