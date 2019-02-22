كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات القتلى جراء تصادم صهريج بحافلة جنوب شرقي الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لقي 30 شخصاً مصرعهم، اليوم الجمعة، جراء اصطدام صهريج يحمل حمض الكبريتيك بحافلة ركاب في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما نقلت "فرانس برس" عن مصادر محلية.
وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع في منطقة مناجم على طريق يربط بين مدينتي لوبومباشي وكولويزي، في مكان يبعد نحو 50 كلم عن منجم للنحاس والكوبالت.
وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة 12 آخرين بحروق، فيما خرج راكب واحد من الحادث سالما.
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