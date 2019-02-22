كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي يكشف السبب الحقيقي وراء تظاهرات الجزائر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كمال زايت، المحلل السياسي الجزائري، إن المظاهرات التي شهدتها الجزائر لم تكن بدعوة من حركة مواطنة بل كانت دعوات عفوية انطلقت من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه لا توجد أي جهة تستطيع أن تقول إنها كانت وراء هذه التظاهرات.

وأضاف زايت، خلال مداخلته مع الإعلامية سهام عبد القادر، بالفقرة الإخبارية المذاعة علة قناة الغد، أن التظاهرات ضد ترشح بوتفليقة جاءت دون أي شعارات أو تسيير من أي جهات، موضحًا أن هناك دلالات هامة ورا خروج تلك المظاهرات بهذا العدد الكبير في الجزائر كلها.

وأشار المحلل السياسي الجزائري إلى أن وصول المظاهرات إلى العاصمة له دلالات كثيرة فعلى الرغم من وجود القانون الحكومي الذي يمنع التظاهر في العاصمة والذي اقر عام 2001 ألا أن الحشد للمظاهرات كبيرًا.

يذكر أن الجزائريين تظاهروا في عدة محافظات احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الأمن منع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الجمهوري، وقد شهد الأسبوع الماضي عددا من التظاهرات المماثلة في عدة محافظات داعية إلى التغيير والتداول السلمي للسلطة.