كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجدد الاشتباكات بين "قسد" و داعش شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت مصادر اليوم إلى سماع أصوات اشتباكات وإطلاق رصاص بين قوات قسد وعناصر داعش الذين يتحصنون في حي داخل البلدة، وسط تحليق مكثف من طيران التحالف الدولي.
ولفت إلى أن الاشتباكات بين الطرفين اليوم جاءت بعد فشل خروج المدنيين، إذ غادرت 40 شاحنة فارغة بلدة الباغوز بعد دخولها بنصف ساعة بعد منع عناصر داعش المدنيين من ركوبها.
وقال المراسل إن هدنة أبرمت بين الطرفين استمرت لـ 14 ساعة لخروج المدنيين تجددت بعدها الاشتباكات اليوم.
ولايزال المدنيون الذين خرجوا، الأربعاء، يتجمعون قرب قاعدة أمريكية 50 كم شمال غرب الباجوز لفرز النساء والأطفال الذين ينقلون إلى مخيم الهول جنوب شرق الحسكة، في حين يُصور الرجال الذين ينقلون إلى مراكز تحقيق في الحسكة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.
وأعلنت قوات قسد، ذات الغالبية الكردية، التي تدعمها الولايات المتحدة، الأربعاء أن حافلات بدأت إجلاء مدنيين من منطقة الباغوز، على ضفة نهر الفرات قرب الحدود العراقية، أين يتحصن المئات من مقاتلي التنظيم.
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