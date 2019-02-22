كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: البشير سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مؤكداً أن "البشير باق كرئيس للجمهورية". أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السودانية أن "الرئيس السوداني عمر البشير سيحل الحكومتين المركزية والولايات وسيوقف إجراءات تعديل الدستور، وتابع: "جددنا التزامنا بمحاربة الفساد في السودان". وأعلنت حالة الطوارئ في السودان وتشكيل حكومة كفاءات، وتخلى البشير عن منصبه رئيسًا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

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