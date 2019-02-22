باكستان تعزي بنجلاديش في ضحايا حريق داكا

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أعربت باكستان عن تعازيها ومواساتها لبنجلاديش في ضحايا الحريق الذي شب بمبنى سكني في العاصمة داكا.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل، إن باكستان حكومة وشعباً تعزي بنجلاديش في ضحايا الحريق بمبنى سكني في العاصمة داكا الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأضاف في بيان صحفي اليوم: "إننا نعرب عن تعاطفنا مع أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".