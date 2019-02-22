كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تزال ملتزمة بقيود الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضافت الوكالة في تقرير فصلي سري اطلعت عليه "رويترز"، أن إيران لا تزال ملتزمة بحدود تخصيب اليورانيوم، وكذلك مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وكررت الوكالة أيضا بيانها المعتاد قائلة إنها أجرت عمليات تفتيش تكميلية، التي عادة يتم الإبلاغ قبلها بوقت قصير، في كل المواقع التي تحتاج إلى زيارتها في إيران.