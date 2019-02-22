كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس: استقالة الأمين العام للحزب الحاكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأمين العام لحزب "نداء تونس" الحاكم، سليم الرياحي، عن استقالته من كل مناصبه الحزبية، وهو محكوم بالسجن لمدة خمس سنوات في بلاده.

وذكر الرياحي في بيان نشره اليوم الجمعة على حسابه في "فيسبوك": "إنني وبعد تفكير عميق، لا أرى مجالا لتقديم الإضافة اليوم داخل "نداء تونس"، وأعلن بعد مراجعات وتقييم.. استقالتي من الأمانة العامة للحزب وكل هياكله، ملتزما بخدمة تونس ورعاية مصالحها من أي موقع كنت ومقسما على عدم خيانتها تحت أي ظرف من الظروف".

وتعهد السياسي بشرح الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة في مؤتمر صحفي سيعقده قريبا.

وأعرب الرياحي عن إيمانه بأن بلاده "تستحق مسارا سياسيا وزخما ثقافيا واقتصاديا وأخلاقيا وحضاريا أنقى وأرقى مما تعيشه اليوم"، مشددا على أن ذلك لن يتحقق إلا بتقديم الوطنيين والكفاءات ذات اليد النظيفة.

وسبق أن هرب الرياحي قبل نحو شهرين إلى فرنسا، وصدر بحقه في تونس، في وقت سابق من الشهر الجاري، حكم قضائي بالسجن لمدة خمس سنوات، في قضية إصدار شيك بلا رصيد.

وكان الرياحي قد أكد في نوفمبر الماضي أنه تقدم بشكوى إلى القضاء العسكري اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتخطيط "مع آخرين" للانقلاب على الرئيس الباجي قائد السبسي المنتمي إلى حزبه.