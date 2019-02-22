الشوكولاطة البلجيكية.. من الحلويات وحتى الفساتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - على الرغم من أن أغلب عارضات الأزياء لا يسمح لهن بتناول الكثير من الشوكولاطة لكنهن ارتدين كميات منها في عرض ضم 13 ثوبا مصنوعة بالكامل من هذه الحلوى اللذيذة في بلجيكا.

ويعتبر هذا العرض جزءًا من معرض "صالون دو شوكولا" السنوي الذي يضم ورش عمل ومؤتمرات عن الشوكولاطة البلجيكية التي يتباهى البلجيكيون بأنها الأفضل في العالم.

وعمل صانع الشوكولاطة البلجيكي الشهير فردريك بلونديل بالتعاون مع مصمم من بيرو لصناعة ثوب مستوحى من ملابس الملكة المصرية القديمة كليوباترا مزين بقطع من الشوكولاطة.

واستمر بعض المصممين أسابيع في صناعة آلاف من قطع الشوكولاتة على الأثواب بينما صُنع بعضها بالكامل من الشوكولاطة ومنها ثوب صممه الثنائي جان كريستوف أوبير وجيوفاني بياسيولو وهما صانع شوكولاطة ومصمم أزياء.

وأفاد أوبير "كل شيء مغطى بالشوكولاطة ومسحوق الكاكاو. يحتوي هذا الثوب على أكثر من خمسة كيلوجرامات من الشوكولاطة تقريبا ونحو ثلاثة كيلوغرامات من مسحوق الكاكاو".

كما وأضاف أن الكمية الكبيرة من مسحوق الكاكاو جعلت الشوكولاطة جافة الأمر الذي يقلل احتمالات ذوبانها.