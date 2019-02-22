مع دخول مظاهرات السودان شهرها الثالث: "خطاب هام" للبشير بعد قليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن التلفزيون السوداني أن الرئيس، عمر حسن البشير، سيتوجّه "خطابًا هامًا" مساء اليوم، الجمعة، مع دخول الاحتجاجات ضدّ نظامه شهرها الثالث.

وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، في تصريحات صحافيّة، إن البشير سيتخلى عن رئاسة حزب "المؤتمر الوطني" لكنه سيبقى "رئيسًا قوميًا" للبلاد، وإنه لن يترشّح في الانتخابات المقبلة، المقرر في العام 2020.

وأوضح مدير الجهاز أن البشير سيوقف كافّة إجراءات تعديل الدستور، التي تتيح له الترشّح في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة.

كما رجّح مدير الجهاز أن يعلن البشير، الذي وصل إلى الحكم في انقلاب عسكريّ عام 1989، سيعلن حالة الطوارئ في البلاد وحلّ الحكومة المركزية وحكومات الولايات.