شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة نقص اللحوم في إيران مستمرة والطوابير في تزايد والان مع التفاصيل

انتقلت ظاهرة الطوابير الطويلة للحصول على اللحوم الى عدد من مناطق الأحواز العاصمة، وهذا على خلفية النقص الواضح في المنتجات الحيوانية في إيران

وحسبما تداول موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام": شهدت مدينة ابوشهر الإيرانية، اصطفاف أعداد كبيرة من المواطنين، في طوابير طويلة، من أجل الحصول على كيلوغرام واحد من الدجاج المستوردة، في ظل ارتفاع قياسي في أسعار مختلف أنواع الأغذية وبخاصة اللحوم والدجاج.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية حادة خاصة بعد فرض العقوبات الأمريكية عليها في الفترة الأخيرة.