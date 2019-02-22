شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان في صدامات مع الجيش الفنزويلي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد منظمة "كابيه كابيه" لوكالة فرانس برس أن "امرأة من السكان الأصليين وزوجها قتلا وجرح 15 آخرون من جماعة هنود البيمون في مقاطعة غران سابانا خلال هجوم من موكب للحرس الوطني". وحصل الصدام عندما كان أشخاص من الجماعة يحاولون منع موكب عسكري من الوصول إلى الحدود مع البرازيل.
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