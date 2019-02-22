شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان في صدامات مع الجيش الفنزويلي والان نبدء بالتفاصيل

قتل شخصان وجرح 15 شخصاً الجمعة في صدامات مع الجيش في جنوب شرق فنزويلا على الحدود مع البرازيل، وأشخاص حاولوا منع العسكريين من قطع الطريق أمام إدخال مساعدات إنسانية، كما أعلنت منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد منظمة "كابيه كابيه" لوكالة فرانس برس أن "امرأة من السكان الأصليين وزوجها قتلا وجرح 15 آخرون من جماعة هنود البيمون في مقاطعة غران سابانا خلال هجوم من موكب للحرس الوطني". وحصل الصدام عندما كان أشخاص من الجماعة يحاولون منع موكب عسكري من الوصول إلى الحدود مع البرازيل.