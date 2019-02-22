شكرا لقرائتكم خبر عن غارة التحالف على مدرسة ضحيان " تمثيلية حوثية " والان نبدء بالتفاصيل
أكد أحمد حنيش، منسق فريق الخبراء في مجلس الأمن حول اليمن ، أن الحوثيين مارسوا ضغوطا كبيرة لمنع وصول المواد الإغاثية، وتاجرتهم بتلك المواد.
وكشف "حنيش" فى حديث لـ " قناة العربية " عن معلومات خطيرة، تتعلق بتلاعب الحوثيين بمشاهد قيل إنها غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن على مدرسة للأطفال، مشيرا إلى أن الحوثيين منعوا فريق التحقيق الأممي من الوصول إلى منطقة ضحيان، حيث قيل إن الغارة وقعت .
وقال منسق فريق الخبراء أن الحوثيين يدّعون وقوع مجازر بحق الأطفال بغارات للتحالف، لكنهم منعوا الفريق الأممي من الدخول للتحقيق، ما يفقدهم المصداقية.
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