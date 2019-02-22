شكرا لقرائتكم خبر عن المقدسيون يفتحون باب «مصلى الرحمة» بعد إغلاقه 16 عاما والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية: إن المصلين أقاموا صلاة الجمعة في الأقصى المبارك بما فيه مصلى باب الرحمة الذي امتلأ بالمصلين .
كانت هذه تفاصيل خبر المقدسيون يفتحون باب «مصلى الرحمة» بعد إغلاقه 16 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.