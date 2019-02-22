لجنة في مجلس النواب الأميركي: المعركة ضد داعش لن تنتهي بخسارته للأراضي

الخليج 365/ بغدادرحبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الجمعة، بقرار ابقاء قوة أميركية في سوريا، معتبراً أن المعركة ضد تنظيم "داعش" لن تنتهي بخسارته للاراضي

وقال نائب رئيس اللجنة مايكل ماكول، وفقاً لقناة "الميادين"، إن "المعركة ضد داعش لن تنتهي بخسارته للاراضي".

وأضاف ماكول، "علينا البقاء يقظين مع حلفائنا لمنع هؤلاء الارهابيين من العبث في منطقة الشرق الاوسط وخارجها".

