الان تتابع قتيلان في صدامات مع الجيش الفنزويلي على الحدود البرازيلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قتل شخصان، وجرح 15 شخصاً اليوم، خلال صدامات مع الجيش في جنوب شرق #فنزويلا على الحدود مع البرازيل، حاول خلالها أشخاص منع العسكريين من قطع الطريق أمام إدخال مساعدات إنسانية، على ما أعلنت منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكدت منظمة “كابيه كابيه” لوكالة “فرانس برس” أن “امرأة من السكان الأصليين وزوجها قتلا، وجرح 15 آخرون من جماعة هنود البيمون في مقاطعة غران سابانا، خلال هجوم من موكب للحرس الوطني”.

وحصل الصدام عندما كان أشخاص من الجماعة يحاولون منع موكب عسكري من الوصول إلى الحدود مع البرازيل.