الان تتابع عاجل.. مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني: البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واتس آب تكشف خللاً في تطبيقها يُهدد الخصوصية “غالاكسي فولد” جديد سامسونج المجهز بتطبيقات من فيسبوك وجوجل تحذير خطير.. واتساب قد يسمح لآخرين بقراءة رسائلك تحديد موعد طرح هاتف “سامسونج” الجديد القابل للطي

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني: البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.