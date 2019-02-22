أخبار السودان.. البشير رئيسيا انتقاليا لجمهورية السودان

أفادت مصادر سودانية إعلان حالة الطورائ في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات والبشير رئيسا انتقاليا. وأشارت المصادر بأن الرئيس البشير سيتخلى عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم. فيما أوضح مدير جهاز الأمن والمخابرات بأن الرئيس البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور، كما سيتم حل الحكومتين المركزية والولايات. أفادت مصادر سوانية أن الرئيس السواداني عمر البشير تخلى عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم . وأوضح مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني - بحسب المصادر وفقا لقناة العربية - فرض حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات وتخليه عن منصب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم وانه سيكون رئيسا انتقاليا لجمهورية السودان. وبحسب التلفزيون السوداني فإن الرئيس السوداني عمر البشير سيلقي خطاباً بعد قليل. وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني إن الرئيس البشير سيحل الحكومتين المركزية والولايات و سيوقف إجراءات تعديل الدستور. وأكد مدير جهاز الأمن والمخابرات على الالتزام بمحاربة الفساد في السودان.

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