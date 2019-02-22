الشرطة المصرية: الإرهاب ليس بالشكل ولا بالتعليم ولا بالأصل (شاهد)

تداولت صفحة "جريدة الشرطة المصرية"، على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك"، معلومات وبيانات عن المحكوم عليهم والمنفذ في حقهم عقوبة الإعدام في قضية استهداف النائب العام المصري الراحل "هشام بركات"، وذلك ردًا على ما تتناوله صفحات الأخوان المسلمين من معلومات خاطئة عن المحكوم عليهم، ومحاولة استثارة مشاعر المواطنين بتداول بعد اللقطات، والتي يظهر فيها منفذي ارهاب الجماعة بلقطات للتأثير على مشاعر المواطنيين.

وأوضحت صفحة جريدة الشرطة المصرية، أن الإرهاب ليس بالشكل ولا بالتعليم ولا بالأصل، وسردت معلومات أساسية تثبت ضلوع المحكوم عليهم فى عمليات إرهابية، وهم:

رقم ١ | م.محمد محمد الأمير عوض السيد عطا .

مواليد كفر الشيخ و خريج هندسة القاهرة ١٩٩٠ و الحاصل علي الماچستير من ألمانيا .

#مُنفذ_ومخطط_لأحداث_برج_التجارة_العالمي_٢٠٠١

رقم ٢ | د.أيمن محمد ربيع الظواهري

مواليد القاهرة طبيب جراحه عامه ، حفيد شيخ الأزهر و ابن استاذ العلوم الصيدليه بجامعة القاهرة .

#زعيم_تنظيم_القاعدة_وزعيم_تنظيم_الجهاد_الإسلامي_في_مصر

رقم ٣ | عُمر إبراهيم الديب .

إبن للطبيب إبراهيم الديب و الذي قد زُعم إختفاءه قسرياً أثناء زيارته لأهله بالقاهره و قتله علي يد الشرطة و بعدها ظهر في فيديو لتنظيم داعش أعلن فيه مقتله علي يد العمليات الخاصة بمنطقة أرض اللواء بالجيزة ضمن أفراد ( #خلية_أرض_اللواء ) و ظهر والده ليتبرأ منه و ينفي ما قيل بإختفاءه القسري و يؤكد بأن نجله سُرق منه فكرياً و بدنياً و روحياً .

رقم ٤ | م.محمد عبدالسلام فرج خريج هندسة القاهرة .

| مُقدم . عبود الزمر ضابط بالمخابرات الحربيه .

| ملازم أول . خالتد الإسلامبولي ضابط في الجيش المصري .

و آخرين #مُخطط_ومنفذي_إغتيال_الرئيس_السادات.

رقم ٥ | رائد . هشام علي عشماوي مُسعد إبراهيم .

ضابط صاعقة سابق و #مخطط_و_منفذ لمذبحة الفرافرة و محاولة إغتيال وزير الداخلية و إغتيال النائب العام و عدة عمليات إرهابية بليبيا و المنطقة الغربيه بمصر و شمال شيناء .

رقم ٦ | نقيب . حنفي جمال محمود و رفاقه الثلاثة .

خريجي كلية الشرطة دفعة ٢٠١٢ و الضباط السابقين بالعمليات الخاصة و #المنضمين_لتنظيم_داعش و منفذي بعض الهجمات الإرهابية علي قوات الجيش و الشرطه و المُعلن قتلهم عن طريق التنظيم أواخر عام ٢٠١٨ .