شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: مقتل «الداعشي» ذئب مكحول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد)

قتل عنصران من تنظيم «داعش» اليوم (الجمعة) في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، بحسب ما أعلنت الاستخبارات العسكرية، مؤكدة أن التحالف الدولي نفذ ضربات جوية على أنفاق في جبال مكحول غرب قرية المسحك في صلاح الدين.

وقد أسفر القصف عن مقتل اثنين من عناصر التنظيم الإرهابي، بينهما الملقب بـ«ذئب مكحول».

ولاتزال فلول داعش تتحصن في بعض جبال مكحول في صلاح الدين.

وكان التنظيم قتل الأسبوع الماضي 3 أشقاء بعدما خطفهم في جبال مكحول حيث كانوا يقومون بجمع الكمأ.