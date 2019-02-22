روسيا: واشنطن تخطط لتحرك عسكري ضد فنزويلا

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جدة - خالد شويل - ا ف ب (موسكو) اتّهمت روسيا الولايات المتحدة باستخدام تسليم المساعدات إلى فنزويلا ذريعة لشن عمل عسكري ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. اتّهمت روسيا الولايات المتحدة باستخدام تسليم المساعدات إلى فنزويلا ذريعة لشن عمل عسكري ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. واتّهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم (الجمعة)، واشنطن بممارسة «استفزاز خطير»، وقالت إن جهود زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو لاستلام مساعدات أمريكية مكدّسة عند الحدود الكولومبية تشكل «ذريعة مناسبة لشن عملية عسكرية».



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