شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وفدى يفضح أعضاء الجبهة الوفدية: "منبوذين ومفصولين" وليس لهم صلة بالحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح النائب عيد هيكل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، وعضو مجلس النواب عن حزب الوفد، النار على ما تسمى "الجبهة الوفدية للدفاع عن الدستور"، مشيرا إلى أن أعضاء تلك الجبهة هم أعضاء منبوذين ومفصولين وساقطين فى الانتخابات الداخلية للحزب الآخيرة.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أعضاء تلك الجبهة الوفدية يسعون لإحداث انشقاقات داخل الحزب، وأن هذا أمر مرفوض، متابعا: أنا عضو هيئة عليا بالحزب وأمين الحزب بالقاهرة، ولم أجد أى عضو وفدى حقيقى انضم لتلك الجبهة الوهمية التى لا يعلم أى أحد متى تم إنشائها.

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن أعضاء تلك الجبهة الوهمية يريدون تعويض خسارتهم فى انتخابات الوفد الأخيرة من خلال تشكيل تلك الكيانات التى تحاول أن تعارض رأى الحزب ورئيسه وهيئته البرلمانية الموافقين على التعديلات الدستورية.