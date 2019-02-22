شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وفدى: "الجبهة الوفدية " كيان وهمى و يسعى لإحداث انقسامات داخل الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب على أبو دولة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الجبهة الوفدية للدفاع عن الدستور بأنها جبهة مشبوهة ولا تعبر عن الحزب .

وقال أبو دولة ، أن هذا الكيان وهمى ، وغير معترف به داخل حزب الوفد، وأعضاء هذه الجبهة ليس لهم أى دور داخل الحزب ولا يعبرون عنه ، مضيفا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه الجبهة ليس لها أى أساس سليم، وأن الوفد حزب له كيان معروف وقياداته ورئيس حزبه وأعضاء الكتلة البرلمانية للحزب فى البرلمان هم من يعبرون عنه فى المواقف السياسية ، مشددا على كل من يخرج ويعلن أنه ضد التعديلات الدستورية لا يعبر عن حزب الوفد، وأنه ليس من حق أى شخص أن يعترض على قرار حزب ويكون جبهة وهمية لإحداث انقسامات داخل الحزب.