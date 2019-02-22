شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو غلاب يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن تهالك طريق أسيوط الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه لوزير النقل د.هشام عرفات، بشأن تهالك طريق أسيوط الغربي، وارتفاع معدل الحوادث به وزهق أرواح المواطنين، وسوء الخدمات.

وأكد غلاب فى طلب الإحاطة أن طريق أسيوط الغربى متهالك دون أى اهتمام أو تطوير منذ فترات كبيرة، والمواطنين يعانون من استخدامه بشكل متزايد، ويشهد العديد من الحوادث اليومية التى تزهق أرواح المواطنين.

ولفت غلاب إلى أن هذا الطريق محورى ويربط العديد من محافظات الصعيد بالقاهرة، ومن ثم هو محور استراتيجى ويستخدمه مئات الآلاف يومياً ذهاباً واياباً، فضلاً عن استخدامه فى النقل الثقيل سواء من المحاجر ونقل البضائع وهو ما أدى إلى تهالكه نتيجة عدم الصيانة.

وطالب غلاب وزارة النقل بخطة واضحة نحو التغلب على هذه الإشكاليات والعمل على تطوير الطريق بشكل كامل، بما يخدم المواطنين، متسائلا عن المعوقات التى حالت بين آليات التطوير خلال الفترة الماضية، وتقديم كشف شهرى بتعداد الحوادث على هذا الطريق خلال الفترة الماضية.