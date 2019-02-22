الحريري عرض والنجاري تحضيرات زيارته الى مصر والتقى شمس الدين

التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سفير مصر في لبنان نزيه النجاري، الذي أوضح أن "هدف الزيارة التحضير للزيارة التي سيقوم بها الحريري إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية التي ستعقد في شرم الشيخ يومي 24 و25 شباط الجاري، وهي الأولى من نوعها بين القادة الأوروبيين والعرب، وقد حظيت مصر بتنظيمها لأول مرة، وهي ستكون فرصة مهمة للقاءات على أعلى مستوى بين هؤلاء القادة"، مشيرا الى أن "الحريري سيلتقي بالعديد من الشخصيات، لتكون فرصة للعمل على معالجة عدد من القضايا التي تخص دول الحوض المتوسط والمنطقة العربية والأوروبية، استثمارا بالاستقرار في المنطقة".

وكان الحريري قد استقبل الوزير السابق إبراهيم شمس الدين، وعرض معه الأوضاع العامة. كما التقى عائلة الشهيد خالد الطعيمي ورئيس بلدية مجدل عنجر ومنسق تيار "المستقبل" في البقاع الأوسط سعيد ياسين.