أعلن مكتب الخدمات المركزي في حركة "أمل"، في بيان، أنه "بعد متابعات حثيثة ولقاءات عدة عقدها مكتب الخدمات المركزي في حركة أمل مع المدراء الاقليميين لوزارة الاشغال العامة والنقل في الجنوب والبقاع بالتنسيق والمتابعة مع مسؤولي الخدمات في الاقاليم، لمتابعة مشاريع صيانة الطرقات الرئيسية في المحافظتين، خصوصا بعد الحوادث الكثيرة والمميتة التي وقعت على هذه الطرقات وأثرها السيء على السلامة العامة، تم تلزيم دراسات الطرقات التالية: طريق بيروت - صيدا، صيدا - صور، صور - الناقورة، محول الزهراني - النبطية - مرجعيون - حاصبيا، بيروت - ضهر البيدر، ضهر البيدر - الحدود السورية، وشتورا - الحدود السورية".
ولفت إلى أن "المكتب سيبقي اجتماعاته مفتوحة لحين انتهاء الدراسات وتلزيم هذه الطرقات بأفضل الشروط الفنية، ويشدد على إيلائه كل الاهتمام اللازم لملف السلامة العامة على الطرقات العامة في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الخدمات في أمل: تم تلزيم دراسات عدد من الطرقات بمختلف المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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