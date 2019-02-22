إرجاء المحاكمة في جريمتي القضاة الأربعة إلى 29 آذار وفي ملف الزيادَين إلى 5 نيسان

أرجأت هيئة المجلس العدلي، جلسة متابعة المحاكمة في جريمة اغتيال القضاة الاربعة، إلى 29 آذار المقبل. كما أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة قتل زياد غندور وزياد قبلان أو ما يُعرف بملف الزيادين إلى 5 نيسان المقبل".

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