مطرانية دير الاحمر للموارنة تحيي ذكرى استشهاد النقيب الياس الخوري

احيت مطرانية دير الاحمر للموارنة ورعية البقاع الشمالي الذكرى الخامسة على استشهاد النقيب الياس الخوري الذي استشهد في تفجير ارهابي على حاجز العاصي في الهرمل.

وبالمناسبة اقيم قداس الهي لراحة نفس الشهيد في دير مار مارون على ضفاف العاصي حضره قائد الجيش العماد جوزيف عون منثلا بالعقيد الركن شربل عواد ، راعي ابرشية بعلبك ودير الاحمر المارونية المطران حنا رحمة ، قدس الاب العام نعمت الله هاشم ،رئيس عام الرهبانية المارونية ، ضباط ورتباء فعاليات من جديدة الفاكهة ، راس بعلبك ، القاع والهرمل.

احتفل بالذبيحة الالهية الاب جان نصرالله الذي القى عظة نوه فيها بتضحيات الشهيد البطل ورفاقه وشكر قيادة الجيش على الجهود التي يبذلها للحفاظ على الامن والاستقرار في هذه المنطقة والسعي كما وعد قائد الجيش العماد جوزيف عون لالقاء القبض على المجرمين الذين خططوا ونفذوا الجريمة.

والقى المطران حنا رحمة كلمة نوه فيها بتضحيات الجيش اللبناني الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على امن الوطن.

ثم انتقل الجميع الى حاجز الجيش اللبناني عند مدخل الهرمل حيث مكان التفجير والنصب التذكاري للشهيد واضاءوا الشموع ووضعت اكاليل الورود واختتمت الصلاة لراحة نفس الشهيد بزياح مار شربل.