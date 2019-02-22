يعقوبيان: فضيحة جديدة خلال الانتخابات تتمثل بتوزيع 5500 خط خليوي على محسوبيات

ركّزت النائبة بولا يعقوبيان، على أنّ "بعد فضيحة التوظيفات الزبائنية الانتخابية الّتي قامت بها أغلب أحزاب السلطة مجتمعة، فضيحة أُخرى تتمثّل بتوزيع أكثر من 5500 خط خليوي على محسوبيات".
وبيّنت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "بعض هذه الخطوط لها سقف إنفاق شهري محدّد، وأكثرها مفتوحة ليستمتع "سعيد الحظ" بخط دولي و"رومينغ" و"داتا" من جيوب الشعب المنهوب".
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