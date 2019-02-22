الجيش تسلم آليات ومعدات مخصصة للمناطق الجبلية مقدمة هبة من السلطات الكندية

أقيم في مدرسة التزلج - الأرز، حفل تسلم عتاد عسكري عبارة عن كمية من الآليات والمعدات المخصصة للمناطق الجبلية، بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن ميلاد اسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون، والسفيرة الكندية في لبنان السيدة إيمانويل لامورو إلى جانب عدد من ضباط الجيشين اللبناني والكندي.

وأكدت السفيرة لامورو أهمية التعاون بين الجيشين، معربةً عن التزام بلادها مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني.

وشكر العميد الركن اسحق السلطات الكندية على دعمها المتواصل، لافتاً إلى أن "هذه المبادرات هي مؤشر واضح على إدراك السلطات الكندية لدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار المحلي والإقليمي، ولدوره في مواجهة الإرهاب".

في الختام، تلا العميد الركن اسحق كتاب شكر باسم قائد الجيش وسلّمه إلى السفيرة الكندية وقدّم لها درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهود السلطات الكندية في دعم الجيش.