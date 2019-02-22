الامن الايراني يفكك خليتين ارهابيتين في محافظة كردستان

اعلنت وزارة الامن الايرانية عن "تفكيك خليتين ارهابيتين كانتا تخططان لتنفيذ تفجيرات واعمال شريرة في محافظة كردستان غرب ايران"، موضحةً أن "عناصر وزارة الامن تمكنت من رصد واعتقال 13 عنصرا من المرتبطين بجماعة "داعش" ضمن خليتين ارهابيتين كانتا تخططان لتنفيذ تفجيرات وارتكاب مجازر بحق المواطنين واغتيال عدد من علماء الدين السنة بالبلاد".

وفي بيان لها، لفتت الامن الايرانية إلى أن "بعض هؤلاء الاشخاص تلقوا تدريبات عسكرية خارج البلاد وكانوا يخططون للقيام بعمليات ارهابية بتوجيه من احد قادة العمليات العسكرية لزمرة داعش الارهابية"، معلنةً عن "ضبط قنابل يجري التحكم بها عن بعد واسلحة وذخيرة بحوزة الخليتين".