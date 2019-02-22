العربية: البشير يتخلى عن منصب رئيس الحزب الحاكم وإعلان حالة الطوارئ

أكدت مصادر قناة "العربية" أن الرئيس السوداني عمر البشير تخلى عن منصب رئيس حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان.

ولفتت القناة إلى أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات، مشيرة إلى أن "البشير سيعلن عزوفه عن الترشح لولاية رئاسية جديدة في السودان".

كما أعلن التلفزيون السوداني أن البشير سيوجه خطابا بعد ساعة.