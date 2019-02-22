أكدت مصادر قناة "العربية" أن الرئيس السوداني عمر البشير تخلى عن منصب رئيس حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان.
ولفتت القناة إلى أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة كفاءات، مشيرة إلى أن "البشير سيعلن عزوفه عن الترشح لولاية رئاسية جديدة في السودان".
كما أعلن التلفزيون السوداني أن البشير سيوجه خطابا بعد ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر العربية: البشير يتخلى عن منصب رئيس الحزب الحاكم وإعلان حالة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.