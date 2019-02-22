أسعد بن طارق يترأس الوفد العماني في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

مسقط. وكالات.

بناءً على التكليف من لدن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، يتوجه أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس غدًا السبت إلى مصر لترؤس وفد سلطنة عُمان المشارك في القمة العربية الأوروبية

الأولى المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ يومي ٢٤ و٢٥ من فبراير الجاري.

يضم الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص للسلطان كلا من: بدر بن حمد البوسعيدي

أمين عام وزارة الخارجية، والدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، والدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، والسفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير سلطنة عُمان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وخليفة بن حمدل البادي وسيف بن أحمد الصوافي المستشاران بمكتب أسعد بن طارق وعدد من المسئولين.