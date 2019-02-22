أسعد بن طارق يترأس الوفد العماني في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

بناءً على التكليف من لدن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، يتوجه أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس غدًا السبت إلى مصر لترؤس وفد سلطنة عُمان المشارك في القمة العربية الأوروبيةالأولى المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ يومي ٢٤ و٢٥ من فبراير الجاري.
يضم الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص للسلطان كلا من: بدر بن حمد البوسعيدي
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