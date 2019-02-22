العشرات من نواب حزب المحافظين يهددون بالتصويت ضد رغبة تيريزا ماي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

وكالات

هدد زعيم مجموعة تضم أكثر من 100 نائب من حزب المحافظين البريطاني بأن العشرات من نواب المجموعة مستعدون للتصويت في مجلس العموم لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد

الأوروبي (بريكست) بالمخالفة لرغبة حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي زعيمة الحزب، سعيًّا منهم لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الجمعة عن أندرو بيرسي، أحد زعماء مجموعة "بريكست ديليفري" (إتمام بريكست) والتي تتكون من نواب معتدلين من المحافظين منهم من يؤيد مغادرة الاتحاد الأوروبي ومنهم من

يؤيد البقاء، قوله إن الكثير من النواب يرغبون في اتخاذ إجراء في حال أدى "تعنت" النواب المتشددين من دعاة "بريكست" إلى رفض البرلمان مجددا للاتفاق الذي تطرحه ماي.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التهديد يضع ماي في مواجهة أخطر تمرد في الحكومة، كون 4 وزراء على الأقل وأكثر من 10 مسؤولين في حكومتها، من المنتمين للمجموعة، يستعدون لتأييد مقترح في مجلس العموم لتأجيل "بريكست".